ダイソーをパトロールしていると、傘グッズ売り場でスクエア型の傘固定用マグネットを発見しました。大人も使いやすいデザインで、マグネットが2つ入りと磁力も抜群。しっかり傘を固定できる代物です。そして、とある使い方を思いついてしまった筆者。こ試してみるとこれが大成功だったので早速ご紹介していきます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：かさ固定マグネット（スクエア型）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダ