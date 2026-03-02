100均の傘固定マグネットにこんな使い方が…？！思いつきで試してみたら大成功だった
商品情報
商品名：かさ固定マグネット（スクエア型）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480482194
色んな使い方ができる！？ダイソーで傘を固定できるグッズを買ってみた
ダイソーをパトロール中、傘グッズ売り場で気になる商品を発見！その名も『かさ固定マグネット（スクエア型）』。お値段は￥110（税込）です。
大人も使いやすいスタイリッシュなデザインで、通勤用の傘にも使いやすいのがGOOD。
裏面はこんな感じ。反射素材になっているので目立ちます。ネオジウム磁石が2つも入っているので、かなり磁力が高そう！いろんな使い方ができるかも…と思ったので、早速試していきます！
じゃない方の使い方もかなり便利！ダイソーの『かさ固定マグネット（スクエア型）』
まずはビニール傘に使ってみました。使い方は傘の骨にストラップ部分を通し、露先にシリコーンリングを取り付けるだけ。壁にはもちろん、車の屋根にもピタッとくっつくアイテムなので、傘をさしたまま両手が使えるようになる利点があります。
そして、気になる"じゃない方"の使い方。今回は試しに、試供品や歯ブラシセットを入れたビニールポーチに使用してみました。お出かけの際に、忘れたくないものを玄関のドアにペタっと貼っておけるのが◎また、ポーチの置き場所がないジムのシャワールームなどに持って行けば、省スペースで使えるのでかなり便利です。
ただし、こういった使い方は非推奨で、「本来の用途以外に使用しないでください。」と使用上の注意点にも書いてあります。あくまで自己責任になってしまうので、その点は気を付けていきたいと思います。
今回はダイソーの『かさ固定マグネット（スクエア型）』をご紹介しました。
思いつきで試した使い方にすっかりハマってしまった筆者。傘以外にも使えてしまうほど磁力が申し分ないアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。