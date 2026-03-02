100均の傘固定マグネットにこんな使い方が…？！思いつきで試してみたら大成功だった

ダイソーをパトロールしていると、傘グッズ売り場でスクエア型の傘固定用マグネットを発見しました。大人も使いやすいデザインで、マグネットが2つ入りと磁力も抜群。しっかり傘を固定できる代物です。そして、とある使い方を思いついてしまった筆者。こ試してみるとこれが大成功だったので早速ご紹介していきます！

商品情報

商品名：かさ固定マグネット（スクエア型）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480482194

色んな使い方ができる！？ダイソーで傘を固定できるグッズを買ってみた

ダイソーをパトロール中、傘グッズ売り場で気になる商品を発見！その名も『かさ固定マグネット（スクエア型）』。お値段は￥110（税込）です。

大人も使いやすいスタイリッシュなデザインで、通勤用の傘にも使いやすいのがGOOD。

裏面はこんな感じ。反射素材になっているので目立ちます。ネオジウム磁石が2つも入っているので、かなり磁力が高そう！いろんな使い方ができるかも…と思ったので、早速試していきます！

じゃない方の使い方もかなり便利！ダイソーの『かさ固定マグネット（スクエア型）』

まずはビニール傘に使ってみました。使い方は傘の骨にストラップ部分を通し、露先にシリコーンリングを取り付けるだけ。壁にはもちろん、車の屋根にもピタッとくっつくアイテムなので、傘をさしたまま両手が使えるようになる利点があります。

そして、気になる"じゃない方"の使い方。今回は試しに、試供品や歯ブラシセットを入れたビニールポーチに使用してみました。お出かけの際に、忘れたくないものを玄関のドアにペタっと貼っておけるのが◎また、ポーチの置き場所がないジムのシャワールームなどに持って行けば、省スペースで使えるのでかなり便利です。

ただし、こういった使い方は非推奨で、「本来の用途以外に使用しないでください。」と使用上の注意点にも書いてあります。あくまで自己責任になってしまうので、その点は気を付けていきたいと思います。

今回はダイソーの『かさ固定マグネット（スクエア型）』をご紹介しました。

思いつきで試した使い方にすっかりハマってしまった筆者。傘以外にも使えてしまうほど磁力が申し分ないアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。