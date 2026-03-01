◇柔道グランドスラム（GS）タシケント大会最終日（2026年3月1日ウズベキスタン・タシケント） 男女計5階級が行われ、日本勢は計8人が出場した。女子78キロ級は、昨年のGS東京3位の泉真生（29＝コマツ）と同じく同3位の梅木真美（31＝ALSOK）の2人が出場。泉は1回戦でウズベキスタンの選手に技あり2つの合わせ技で一本勝ち、2回戦はブラジルの選手に終了間際の縦四方固めで一本勝ちを収めた。準々決勝はゴールデンスコア方式