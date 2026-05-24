5月24日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」GAME2の長崎ヴェルカ（西地区1位）vs琉球ゴールデンキングス（西地区3位）が行われ、長崎が66－60で勝利した。 前日のGAME1を71－69で制した琉球は、ヴィック・ロー、岸本隆一、松脇圭志、ジャック・クーリー、アレックス・カークという2戦連続で同じ5人をスターティングファイブに起用。