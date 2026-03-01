ステルス機は「透明人間」ではない 角度を計算された鏡の秘密F-35「ライトニングII」やF-22「ラプター」など、最新の戦闘機には必須の能力となりつつあるのが「ステルス性能」です。【メーターがない…】これが最新戦闘機F-35のコックピットです（写真）この能力は、一般的には「レーダーに全く映らない、忍者のような魔法の能力」と思われている向きがありますが、実は違います。正しくは「レーダー網をすり抜けるための徹底