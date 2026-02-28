外務省は28日、米、イスラエル両軍によるイラン攻撃とイランによる報復攻撃を受けて、イスラエルの危険情報レベルを引き上げ、全土を「レベル3」（渡航中止勧告）以上とした。中東地域に滞在する邦人には「情勢がさらに急速に悪化する可能性がある」として、米軍施設に近づかず安全を確保するよう注意を促した。