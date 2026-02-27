2月26日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、コップの水が飛び交う人気討論企画「リアル水掛け論」の女性版「女子びちゃびちゃ論」の後編が繰り広げられた。自身のファンも関係するお題に議論は自然とヒートアップし…。【映像】Aマッソ加納の見事なぶっ掛かりっぷり前編に引き続き、熊元プロレス（紅しょうが）、稲田美紀（紅しょうが）、加納（Aマッソ）、福留光帆、紺野ぶるま、鈴木ユリアが出演