Amazonは、サブスクリプションサービス「Prime Video」において、アニメ「劇場版『名探偵コナン』シリーズ」全28作品を3月14日より順次見放題配信する。

これは、劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念したもの。劇場版全28作品のほか、「警察学校編」などを含む関連作品、総集編なども順次配信される。特に2025年に公開された「名探偵コナン 隻眼の残像」は世界初配信となる。

3月14日より配信されるのは「名探偵コナン 世紀末の魔術師」、「名探偵コナン 銀翼の奇術師」、「名探偵コナン 異次元の狙撃手」、「名探偵コナン 紺青の拳」、「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」の5作品。そのほかの配信スケジュールについては、Prime Video公式Xにて順次発表される。

4月10日より劇場公開される「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」

（C）1997-2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

