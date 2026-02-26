侍ジャパンがバンテリンドームで練習米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が26日、バンテリンドームで行われた侍ジャパンの練習に合流した。来月開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、キャッチボールやチューブトレーニングを行った。練習後には鈴木誠也外野手（カブス）と会見。「一人ひとり挨拶して、まだしきれていない人もいるので明日以降挨拶して、コミュニケーションをとっていけたら」と語った。