侍ジャパンがバンテリンドームで練習

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が26日、バンテリンドームで行われた侍ジャパンの練習に合流した。来月開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、キャッチボールやチューブトレーニングを行った。練習後には鈴木誠也外野手（カブス）と会見。「一人ひとり挨拶して、まだしきれていない人もいるので明日以降挨拶して、コミュニケーションをとっていけたら」と語った。

会見で大谷は「体の状態はいいと思います。時差ぼけもあって、頭がボーっとすることはあるが、いたって健康な状態」と語った。鈴木も2問連続で「一緒です」と答え、報道陣の笑いを誘った。

練習は一般非公開。それでも球場前では大勢のファンが選手の到着を待ち、選手を乗せたバスが現れると歓声が起きた。大谷はワンボックスカーに乗って登場。私服姿で球場入りすると、背番号16のユニホームを身にまとい、半袖でグラウンドに現れた。日本ハムで同僚だった近藤健介と談笑しながら、身体を動かしていた。

チューブトレーニングなどを行った後、外野でキャッチボール。レフトスタンド、内野席からは約50人ものカメラマンが撮影した。大谷は24日に帰国。27日、28日の中日戦には出場せず、3月の強化試合から試合に出場する見込みとなっている。

ファンに見せたい姿を問われると、大谷は「日本を代表するような素晴らしい選手が集まっている。プロフェッショナルでもトップクラスの選手。そういう姿を見ていただければ」とコメント。鈴木は「一緒なんっすよね（笑） 質問なんでしたっけ？」とまたも答えが被ったようだった。「ジャパンの一致団結力は他の国にはない。力を合わせて頑張りたい」と話した。

同級生の2人。鈴木は「時間があまりないが、彼ならやってくれると信じている」と、大谷が決起集会を主催してくれることに期待。ただ大谷は「美味しいごはんを食べにきたわけではない。勝ちに来ているので。まずはそっちが先かなと思います」と返した。鈴木は「なんかすみません」と笑った。

大谷は普段、屋外でのフリー打撃は行わないが、前回のWBC前の試合ではバンテリンドームの5階席にかっ飛ばすなどファンだけでなく、選手の度肝も抜いた。「やりたいなと思っている。明日状態を見ていけそうだったら」と語った。

井端弘和監督のもと連覇を狙う侍ジャパン。大谷のほかにも菊池雄星、鈴木誠也らメジャー組を含め、豪華メンバーが揃った。3月の開幕に向け、2月27日、28日に「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で中日と対戦する。



（THE ANSWER編集部）