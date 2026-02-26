AI企業のAnthropicの幹部が、「安全対策が十分であることを事前に保証できない限り、AIシステムを訓練しない」とする自社の誓約を撤回したことが分かりました。「Claudeの制限撤廃か関係断絶か」を迫るアメリカ国防総省の圧力が原因ではないかと指摘されています。Responsible Scaling Policy Version 3.0 \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/responsible-scaling-policy-v3Anthropic Drops Flagship Safety Pledge | TIME