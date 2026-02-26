ミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子で銅メダルを獲得した中井亜美が２６日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。日本中で話題となったフリー演技直後の首傾げポーズについて真意を説明。武田真一アナも「元々も振り付けだと思った」というほど、自然な動きだったようだ。中井と言えば、フリー演技後の首傾げポーズや、ハートポーズ、エキシビションでの腹ばい頬杖ポーズなど、キュートな仕草が日本中で話題になった。