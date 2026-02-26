日本人の3人に1人が「痔」にかかっているといわれています。痔の場合、排便時に出血したり、違和感を覚えたりすることがあるとされていますが、なぜ発症するのでしょうか。また、痔は自然に治る病気なのでしょうか。トイレでのスマホの操作が痔を招く理由や、痔の予防に必要な対策について、広島DS内視鏡・日帰り手術クリニック院長で外科医の藤解邦生さんに聞きました。【要注意】「えっ…！」これが「痔」を引き起こしやすい