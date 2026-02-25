2月17日、ロックバンドLUNA SEAのドラマーである真矢さんが亡くなったことが、23日に、ファンクラブサイトや公式サイトを通じて発表された。悲しみが広がる中、ボーカルの河村隆一の動向に注目が集まっていた。「23日の公式の発表まで、真矢さんの訃報は1週間ほど伏せられていました。しかし、ソロ活動も行っている河村さんは、真矢さんが亡くなった2日後の19日、千葉県柏市でおこなわれた『Ryuichi Kawamura Presents No Mic, O