2月23日、女優の鈴木保奈美が自身のInstagramを更新。“髪ボサボサ”の変顔ショットを披露し、話題になっている。鈴木は《強風に吹かれている、という設定でのこの髪型にされました。固まってます。風は向かって左側から吹いています。なんの撮影だったか、お知らせは、また！》とつづり、英文でもStrong wind blowing from the left side（強い風が左側から吹いています）と付け加えた。そして、ボサボサになったヘアスタイル