2月23日、女優の鈴木保奈美が自身のInstagramを更新。“髪ボサボサ”の変顔ショットを披露し、話題になっている。

鈴木は《強風に吹かれている、という設定でのこの髪型にされました。固まってます。風は向かって左側から吹いています。なんの撮影だったか、お知らせは、また！》とつづり、英文でもStrong wind blowing from the left side（強い風が左側から吹いています）と付け加えた。そして、ボサボサになったヘアスタイルで口元をゆがめておどけた表情を見せる“変顔”ショットを添えた。

コメント欄にはファンから

《爆笑！》

《髪凄い〜》

《自然体の保奈美さんが素敵なんですよ》

などといった反応のほかに、

《何かなぁ楽しみ》

と撮影内容が明かされることを心待ちにする声も寄せられている。

鈴木は1984年、神奈川県立鎌倉高校在学中に井森美幸がグランプリに輝いた第9回ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞。1991年のドラマ『東京ラブストーリー』（フジテレビ系）が大ヒットして、一躍人気女優の仲間入りを果たした。

芸能記者が言う。

「トレンディ女優の1人として一世を風靡した一方、プライベートでは、1998年にとんねるずの石橋貴明さんと結婚し、3人の娘を出産。2008年に復帰するまで10年近く表舞台から姿を消していましたが、復帰後も女優として活躍しています。石橋さんとは2021年に離婚を発表しており、子育ても一段落した現在は、より仕事に専念できる環境かもしれません。

昨年12月には、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の最終話が配信され、芸能事務所の冷酷な社長を演じた鈴木さんの演技が『怖すぎる』と話題になりました。『東京ラブストーリー』で奔放なヒロイン役で人気女優となった鈴木さんですが、いまではドラマに重みを与える、いわば“ラスボス”的な役もこなすようになりました」

さて、冒頭の《なんの撮影だったか、お知らせは、また！》の“謎”が気になるところだが、鈴木は現在、4月5日にスタートするNHKドラマ『対決』への出演も控えている。

テレビ局関係者が言う。

「月村了衛さんの同名小説が原作で、実写ドラマは全5話の予定です。ある医大の入試の採点で、女子の点数を意図的に下げているという噂を耳にした新聞記者役の松本若菜さんが、医大の理事役の鈴木さんと対決しながら真相に近づいていくストーリーです」

また、鈴木は4月3日の東京公演からスタートするお葬式ホームコメディの舞台『汗が目に入っただけ』でも主演をつとめる予定だ。

「鈴木さんは60歳を前にぽっくり死んだ後、幽霊になって登場する母親役を演じます。舞台宣伝用の撮影やパンフレットの撮影の可能性もあるかもしれませんね。大手芸能事務所社長、医大理事と“重鎮役”が続き、舞台では幽霊役と役柄の幅もさらに広がり、女優業は順風満帆といったところではないでしょうか」（前出の芸能記者）

2026年の女優・鈴木保奈美の活躍から目が離せない。