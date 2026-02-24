ホビー通販「あみあみ」は、『アークナイツ：エンドフィールド チェン・センユー 1/7スケール 完成品フィギュア』の予約を受け付けている。 【画像あり】チェン・センユーの立ち絵を再現商品外観一覧（画像多数） スケールは1／7で、台座含めて全高約28cmだ。フィギュア本体と特典として色紙が付いてくる。 販売価格24,140円（税込）で予約を受け付け中だ。発売は11月頃を