昨年12月にモンテレイを退団して以降、無所属となっている元スペイン代表DFセルヒオ・ラモス。今冬の移籍市場では複数クラブからの関心が取り沙汰されたが、いまだに新天地が見つかっていない。スペイン『MARCA』によれば、あと約1ヶ月で40歳となるセルヒオ・ラモスは現在もトレーニングを続けており、まだトップレベルで戦えるだけの体力はあると感じている模様。ただ、希望していたセビージャ復帰は叶わない状況となっている。そ