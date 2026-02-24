【モデルプレス＝2026/02/24】元AKB48でタレントの西野未姫が2月23日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱の誕生日を祝福する手作りケーキを披露した。【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「プロの腕前」苺がたっぷり飾られた手作りケーキ◆西野未姫、手作りケーキで夫・山本圭壱の誕生日祝福西野は「けー58歳お誕生日おめでとう とにかく健康第一で！！それだけが願いです！！！！」と山本の誕生日を祝福。「