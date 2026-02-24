西野未姫、夫・山本圭壱への手作り誕生日ケーキが話題「プロの腕前」「苺たっぷりでクオリティ高い」
【モデルプレス＝2026/02/24】元AKB48でタレントの西野未姫が2月23日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱の誕生日を祝福する手作りケーキを披露した。
【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「プロの腕前」苺がたっぷり飾られた手作りケーキ
西野は「けー58歳お誕生日おめでとう とにかく健康第一で！！それだけが願いです！！！！」と山本の誕生日を祝福。「バレンタイン何もできなかったのでケーキを手作りで作りました〜 我ながら上手にできた」とつづり、「Happy Birthday」の飾りや5と8をかたどったろうそく、「けー58さい」と書かれたチョコレートのプレートとたくさんのいちごが飾り付けられた手作りのケーキを披露した。
また、ケーキを前にした笑顔の家族3ショットや山本が娘を抱っこした2ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「愛情たっぷりの素敵なケーキ」「プロの腕前」「苺たっぷりでクオリティ高い」「愛が溢れてる素敵な家族」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「プロの腕前」苺がたっぷり飾られた手作りケーキ
◆西野未姫、手作りケーキで夫・山本圭壱の誕生日祝福
西野は「けー58歳お誕生日おめでとう とにかく健康第一で！！それだけが願いです！！！！」と山本の誕生日を祝福。「バレンタイン何もできなかったのでケーキを手作りで作りました〜 我ながら上手にできた」とつづり、「Happy Birthday」の飾りや5と8をかたどったろうそく、「けー58さい」と書かれたチョコレートのプレートとたくさんのいちごが飾り付けられた手作りのケーキを披露した。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「愛情たっぷりの素敵なケーキ」「プロの腕前」「苺たっぷりでクオリティ高い」「愛が溢れてる素敵な家族」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】