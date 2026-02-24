「相手男性に求める年収は4000万円以上」「コンビニに行ったことがない」──毒舌の"ミス日本の美人女医"としてバラエティーで存在感を放ったタレントで女医の西川史子（54）。だが、そんな彼女のインスタグラムは2024年1月1日の更新で止まったまま。【写真】閉院した西川医院の現在の様子、「通行人が二度見するほど目立っていた」鮮やかなピンクのファーコート姿も最後に投稿されたSNSで『一昨年脳出血になって今日も変わらず