¡Ô¤Þ¤À¤Þ¤À¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÏÂ³¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃÂÀ¸Æü¤À¤«¤é¤ÈÈ±¤Þ¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤°ìÇ¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Õ¨¡¨¡3Ç¯Á°¡¢52ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤½¤¦ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç°å»Õ¤ÎÀ¾Àî»Ë»Ò¡Ê54¡Ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î2Ç¯°Ê¾å¤ÏÉ½ÉñÂæ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄÌ¹Ô¿Í¤¬ÆóÅÙ¸«¤¹¤ë¤Û¤ÉÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¥³¡¼¥È»Ñ¡¢ÊÄ±¡¤·¤¿À¾Àî°å±¡¤Î¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤Û¤«2021Ç¯8·î¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Àî¤òÆÍÇ¡¡¢½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï