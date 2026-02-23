【モデルプレス＝2026/02/23】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が2月22日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開した。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「スタイルレベチ」ミニスカギャルコーデ◆IVEレイ、ミニスカギャルコーデ公開レイは「盛れた」とピースとハートの絵文字付きでコメント。ピンクやヒョウ柄のインテリアの室内で、耳の上の高いツインテールのヘアスタイルに、美しいス