IVEレイ、ミニスカギャルコーデに絶賛の声「可愛すぎ」「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2026/02/23】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が2月22日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「スタイルレベチ」ミニスカギャルコーデ
レイは「盛れた」とピースとハートの絵文字付きでコメント。ピンクやヒョウ柄のインテリアの室内で、耳の上の高いツインテールのヘアスタイルに、美しいスタイルが際立つネコがプリントされたピタッとしたシルエットのオフショルダートップス、ブラウンのフリルミニスカートのコーディネートを公開した。
この投稿に、ファンからは「ギャルコーデ似合いすぎ」「可愛すぎて声出た」「スタイルレベチ」「脚綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「スタイルレベチ」ミニスカギャルコーデ
◆IVEレイ、ミニスカギャルコーデ公開
レイは「盛れた」とピースとハートの絵文字付きでコメント。ピンクやヒョウ柄のインテリアの室内で、耳の上の高いツインテールのヘアスタイルに、美しいスタイルが際立つネコがプリントされたピタッとしたシルエットのオフショルダートップス、ブラウンのフリルミニスカートのコーディネートを公開した。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ギャルコーデ似合いすぎ」「可愛すぎて声出た」「スタイルレベチ」「脚綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】