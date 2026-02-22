ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のカーリング男子決勝が21日（日本時間22日）に行われ、カナダが英国に9-6で勝利し、3大会ぶりに金メダルを獲得した。“不正投球”疑惑に揺れたなかでの栄冠に選手たちは歓喜したが、表彰式で見られた異様な光景に海外ファンからはブーイングが飛び交っている。すべての戦いを終えた後の表彰式。最上段に立ち、金メダルをかけたカナダの選手たちは笑顔を見せ、手を上げて声援に応