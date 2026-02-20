修理対応とブランド体験を一体化した拠点「Xiaomi Service Center 秋葉原店」が2月28日にオープン！Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は20日、日本市場におけるアフターサービス体制のさらなる強化を目的として「Xiaomi Service Center 秋葉原店」（東京・外神田）を2026年2月28日（土）に開設するとお知らせしています。営業時間は10〜19時で、定休日は水曜日とのこと。本拠点はXiaomi製のスマート