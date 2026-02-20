シャオミ、修理対応とブランド体験を一体化した拠点「Xiaomi Service Center 秋葉原店」を2月28日にオープン！アフターサービスを強化
|修理対応とブランド体験を一体化した拠点「Xiaomi Service Center 秋葉原店」が2月28日にオープン！
Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は20日、日本市場におけるアフターサービス体制のさらなる強化を目的として「Xiaomi Service Center 秋葉原店」（東京・外神田）を2026年2月28日（土）に開設するとお知らせしています。営業時間は10〜19時で、定休日は水曜日とのこと。
またXiaomi Service Center 秋葉原店は単なる修理拠点に留まらず、1階には製品展示および販売スペースを設置しており、製品のタッチ＆トライをして実際に試した上で購入できるほか、地下フロアにはXiaomiが推進する「スマートなくらし」を体感できるショールームを併設してXiaomiの製品エコシステム全体を紹介する場としても機能するということです。
これによってアフターサービスと製品体験を融合させることによって顧客との継続的な接点創出をめざすとしています。なお、シャオミ・ジャパンは今後も製品の提供に加え、修理・サポートを含むサービス基盤の整備を進めることによって日本市場における事業基盤の強化と持続的な成長を推進していくとのことです。
地下フロア
Xiaomiでは2019年に日本市場に参入して以降、当初はオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）で展開していましたが、その後、移動体通信事業者（MNO）による取り扱いも行われ、少しずつシェアを拡大しており、昨年は日本でもより多くの人にスマートな暮らしを提供するため、現在グローバルで約1万5千店舗を展開する「Xiaomi Store」のノウハウを活かしてオンライン専売製品も実際に体験・購入できる環境を実現する常設店のXiaomi Storeを日本でも3月より展開しています。
またシャオミ・ジャパンではXiaomi Storeの店舗数を増やしている一方、新たにXiaomi製品を対象とした修理サービスを提供する専門拠点とする拠点としてXiaomi Service Center 秋葉原店をオープンすることになりました。本拠点は専門トレーニングを受けたスタッフを常駐させ、迅速かつ高品質な対応を実現するほか、単なる修理拠点に留まらず、製品展示および販売スペースを設置し、地下フロアにはXiaomiが推進する「スマートなくらし」を体感できるショールームを併設しています。
店舗名：Xiaomi Service Center 秋葉原店
所在地 ：東京都千代田区外神田4-6-7 カンダエイトビル
https://maps.app.goo.gl/PRbm6sD9VxauvwJD7
営業時間：10〜19時
定休日 ：水曜日
修理対象：Xiaomi製スマートフォン、タブレット、ウェアラブル製品
Xiaomi公式 楽天市場店
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Xiaomi Store 関連記事一覧 - S-MAX
・Xiaomi、日本市場におけるアフターサービス体制を強化 秋葉原にサービス拠点を新設、修理対応とブランド体験を一体化 | 小米技術日本株式会社のプレスリリース
・Xiaomi Japan | スマートフォン | Xiaomi公式サイト | シャオミ・ジャパン