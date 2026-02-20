赤間二郎領土問題担当大臣・国家公安委員長は、20日の記者会見で、22日に島根・松江市で開催する「竹島の日」式典への自身の出席を見送り、古川直季内閣府政務官を派遣すると発表した。【映像】「なぜ行かない？」問われた大臣の答えこれについて記者が「高市総理大臣は去年の総裁選挙中に『本来なら式典に堂々と大臣が出ていけばいい』などと述べていました。なぜ今回、閣僚ではなく政務官の派遣に至ったのかというところと、