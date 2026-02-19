グローバルに見ると、アメリカ、ロシア、中国という、世界の地政学を揺るがしている3カ国に危機の予兆があり、それが本格化するのが2026年ではないかと見ています。 日本は、初めての女性首相が誕生しました。しかも、世襲ではなく自力で人生を切り開いてきた方で、長きにわたる低成長を打破しようという強い決意を表明しており、期待できます。 企業で大事なのはイノベーションです。同じやり方を続けてい