駐車場にとめてあったトヨタの「ランドクルーザー」を盗んだとしてブラジル人の男3人が逮捕されました。警視庁によりますとブラジル国籍のペルドモ・エメルソン・ルイス容疑者ら3人は、去年12月、千葉県浦安市の駐車場にとめてあったトヨタの「ランドクルーザー」1台、時価およそ850万円相当を盗んだ疑いが持たれています。3人は制御システムに不正にアクセスして、車の解錠などを行う「CANインベーダー」という機器で犯行に及んだ