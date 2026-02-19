全長4.2mの「コンパクトミニバン」自動車メーカーは、モーターショーなどの晴れ舞台で未来の方向性を示すコンセプトカーを発表します。中には市販化を前提とした現実的なモデルもあれば、夢や理想を詰め込んだ実験的なモデルも存在します。2019年10月に開催された第46回東京モーターショー2019において、ダイハツが披露した「WaiWai（ワイワイ）」は、その愛らしいデザインと実用的なパッケージングから、多くの来場者に「市販