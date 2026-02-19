全長4.2mの「コンパクトミニバン」

自動車メーカーは、モーターショーなどの晴れ舞台で未来の方向性を示すコンセプトカーを発表します。中には市販化を前提とした現実的なモデルもあれば、夢や理想を詰め込んだ実験的なモデルも存在します。

2019年10月に開催された第46回東京モーターショー2019において、ダイハツが披露した「WaiWai（ワイワイ）」は、その愛らしいデザインと実用的なパッケージングから、多くの来場者に「市販化」を予感させた一台でした。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツの「“6人乗り”コンパクトミニバン」です！ 画像で見る（30枚）

車名の「ワイワイ」には、その響きの通り、気の合う仲間や家族と集まって、ワイワイと楽しく出かけたくなるクルマという意味が込められています。

コンセプトは「心地よい広さのジャストサイズミニバン」。日本の道路事情にマッチしたコンパクトなサイズの中に、大人がしっかり座れる3列6人乗りの空間を実現し、みんなで移動する楽しさを提案したモデルでした。

エクステリアは「モダンフレンドリー」をテーマとしたデザインが最大の特徴です。従来のミニバンに多い威圧的なスタイルとは一線を画し、シンプルで張りのある面構成をベースにしています。

ヘッドライトやバンパーには、カプセルや錠剤を想起させる長円形のモチーフが散りばめられ、柔らかく親しみやすい表情が構築されています。

この中性的なデザインは、女性だけでなく男性も親しみを持てるように意図されており、会場でも「このサイズ感が欲しかった」「すぐにでも市販してほしい」と好評を博しました。

インテリアもエクステリアの世界観と調和し、明るく開放的な空間が広がっています。室内には布地を多用した温かみのある素材感が取り入れられ、前席から後席までシームレスにつながるデザインによって、まるでリビングルームにいるような居心地の良さを演出しています。

また、運転席周りには大型ディスプレイを配置し、シンプルかつ直感的に操作できるインターフェースも提案されるなど、先進性も兼ね備えていました。

ボディサイズは全長4200mm×全幅1665mm×全高1665mmです。特筆すべきは、コンパクトミニバンの代表格であるトヨタ「シエンタ」やホンダ「フリード」といった競合車よりも、全長・全幅ともに一回り小さいサイズ設定である点です。

この「5ナンバーサイズよりもさらにコンパクトな3列シート車」というパッケージングこそが、ワイワイの最大の武器です。

ダイハツが軽自動車開発で培ってきた高効率な空間設計技術を活かすことで、全長4.2mという短いボディの中に、窮屈さを感じさせない実用的な3列シート空間を成立させているのです。

実用性を高める装備として、後席ドアには狭い場所でも乗降しやすい両側スライドドアを採用。さらに注目すべきは、その開口部の広さです。

ダイハツが得意とする、Bピラー（前席と後席の間の柱）をドアに内蔵したピラーレス構造を採用していると見受けられ、コンパクトなボディながら圧倒的な開口幅と乗降性を実現しています。

そして、ワイワイのキャラクターを決定づける装備が、開放的な「ツインキャンバストップ」です。ルーフのほぼ全面が開閉する仕様となっており、天気の良い日にはオープンカーのような開放感を味わいながらドライブを楽しむことが可能です。

パワートレインには、小型車用のハイブリッドシステムが搭載されるとアナウンスされました。具体的な最高出力や最大トルクなどのスペック、および駆動方式については公式に発表されていませんが、経済性と環境性能を両立した走りが期待されていました。

同モーターショーでは、他にも「ワクワク（WakuWaku）」などのユニークなコンセプトカーが展示されましたが、最も市販化に近い現実的なパッケージを持っていたのが、このワイワイでした。

しかし2026年現在、市販化は実現していません。いっぽうで、ワイワイが示したコンセプトは決して無駄にはなりませんでした。

シンプルで愛らしいモダンなデザイン言語や、キャンバス地を取り入れた温かみのある世界観は、その後にフルモデルチェンジした2代目「ムーヴ キャンバス」などのデザインに色濃く反映されています。

デビューから数年が経過した現在でも、自動車メディアでは「市販化が待望される幻のミニバン」として度々取り上げられています。

SNS上でも「今のダイハツのデザインならこれを出せるはず」「シエンタやフリードの対抗馬として絶対売れる」といった待望論が根強く残っており、その魅力は色褪せていないようです。

もし今、このワイワイが市販化されれば、親しみやすいデザインと取り回しの良いサイズ感で、多くのファミリー層から支持を集めることは間違いないでしょう。