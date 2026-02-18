韓国プロ野球選手“賭博4人組”の懲戒手続きが本格化し始めた。韓国野球委員会（KBO）は遅くとも2月中に賞罰委員会を開き、懲戒の水準を決定する方針だという。【画像】韓国賭博4人組”が遊んでいる様子KBO関係者は2月18日、本紙『スポーツソウル』に「ロッテ・ジャイアンツ選手の賭博場出入りの件について、まだ賞罰委員会の日程は確定していないが、できる限り2月を越えないようにしたい。手続きを急いでいる」と明かした。新