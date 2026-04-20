ニュースやスポーツなどを題材にユーザー同士で賭け事を行えるサービスはいくつか存在し、大きな事件であれば数百億円規模のお金が動くことがあります。こうしたオンライン賭博サイトにおいて、インサイダー取引の疑いが生じています。Traders placed over $1bn in perfectly timed bets on the Iran war. What is going on? | US-Israel war on Iran | The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/2026/apr/18/iran-war-bets-