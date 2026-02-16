通信コンサルティングを手がけるモバイルアーツは、ドコモ回線を利用したMVNOサービス「ゆるモ！」の提供を6日に開始した。 「ゆるモ！」は、SNSへの動画投稿やWeb会議の利用が多いユーザーをターゲットにした格安SIMサービス。通信容量は、月間50GBのデータ通信容量に加えて、アップロードなどで使用可能な「上り」が無制限で利用できる。 ドコモ回線で利用でき