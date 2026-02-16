通信コンサルティングを手がけるモバイルアーツは、ドコモ回線を利用したMVNOサービス「ゆるモ！」の提供を6日に開始した。

「ゆるモ！」は、SNSへの動画投稿やWeb会議の利用が多いユーザーをターゲットにした格安SIMサービス。通信容量は、月間50GBのデータ通信容量に加えて、アップロードなどで使用可能な「上り」が無制限で利用できる。

ドコモ回線で利用でき、音声通話機能付きSIMとして提供される。月額料金は3080円。公式サイトから申し込み後、SIMのみか端末付きのどちらかが選択でき、本人確認が完了次第、APNを設定し利用開始する流れ。

また、各種手数料として、登録事務手数料が1回線に付き3300円、SIM再発行手数料が1枚に付き3300円、中断・解除手数料が1回に付き550円。音声通話機能料金が、通話料金が22円／30秒、国内へのSMS送信料金が3.3円～33円／1通、国外へのSMS送信料金が100円／1通となる。

このほかオプションとして、5分間通話定額が月715円、10分通話定額が月880円、国内かけ放題通話定額が月1650円、留守番電話が月330円、キャッチホンが月220円、データチャージが1GB／440円が用意されている。

アイドルグループ「ゆるめるモ！」との共同企画

同サービスは、アイドルグループ「ゆるめるモ！」との共同企画により誕生した。グループの活動と連動した契約者向けの特典が用意される点が特徴。

今回、第一弾として、24日に新宿LOFTで開催されるライブ「ゆるめるJAM」において、契約者限定で動画撮影ができる特典が提供される。なお、特典の利用には別途ライブチケットの購入が必要となり、詳細は契約者へ個別に案内される。