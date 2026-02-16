ミュージシャンGACKTが16日、X（旧ツイッター）を更新。大物芸人の実名を名乗る新Xアカウントを引用し、“なりすまし”指摘をした。GACKTは、「浜田雅功【公式】」と名乗るXのアカウントを添付。そこには「皆様、ご無沙汰しております。浜田雅功です。本日より『X』を始めることにしました」などと本物のダウンタウン浜田雅功が新たにXを開設したかのような文が記されている。しかしGACKTは「このアカウントは本物でしょうか？いや