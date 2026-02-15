15日午前9時20分ごろ、長崎県雲仙市小浜町北木指の海岸で、女性がうつぶせで倒れているのを通行人が見つけた。女性はその場で死亡が確認された。雲仙署によると、身長165センチ程度で紺色の下着のみ着用していた。目立った外傷はないという。署は身元の確認を急いでいる。