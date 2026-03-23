AKB48の元メンバーで、女優の谷口めぐ（27）がこのほど、ランジェリーブランド「LINGERIEAM（ランジェリアム）」の着用モデルに抜てきされた。同ブランドの公式サイトなどで発表された。 【写真】流石の着こなしとプロポーション！魅力を最大限に引き立てた着用姿 同ブランドの公式サイトでは、2026年の新作商品として「イザドラ」シリーズと「アメリア」シリーズの発売を発表。谷口が着用モ