女優の綾瀬はるかさんが最新作で見せた表情がネット上で話題になっている。【写真】綾瀬はるかさんが見せた泣き顔注目を集めるワンシーン注目を集めるのは、綾瀬さんが主演を務める4月17日公開の映画「人はなぜラブレターを書くのか」の劇中でのショット。綾瀬さんのマネージャーが更新する公式インスタグラム「綾瀬はるか official staff」で公開された。綾瀬さんのマネージャーは「映画『人はなぜラブレターを書くのか』