女優の綾瀬はるかさんが最新作で見せた表情がネット上で話題になっている。



【写真】綾瀬はるかさんが見せた泣き顔 注目を集めるワンシーン

注目を集めるのは、綾瀬さんが主演を務める4月17日公開の映画「人はなぜラブレターを書くのか」の劇中でのショット。綾瀬さんのマネージャーが更新する公式インスタグラム「綾瀬はるか official staff」で公開された。



綾瀬さんのマネージャーは「映画『人はなぜラブレターを書くのか』場面写真が公開されました ぜひ公式サイトをご覧いただければと思います」とし、綾瀬さんが手紙を前に涙を浮かべるシーンや、共演する俳優の妻夫木聡さんと手を繋ぎ海辺を歩くシーンなど、3枚の写真を公開した。



綾瀬さんの泣き顔の演技に、SNSでは「泣き顔もすてき」「思わず泣きそうになりました」「天才やなぁ」「心にじんわり切なさと温かさが広がります」「日本を代表する女優」などと絶賛する声がずらり。



妻夫木さんとのツーショットにも「ブッキーと手を繋いで素敵なシーンですね」「ふたりの写真とても素敵です」などの反応が相次いだ。