ドジャース大谷翔平投手（３１）らバッテリー組が、１３日（日本時間１４日）からアリゾナ州グレンデールでキャンプインした。大谷と山本にとっては３月に開催されるＷＢＣを皮切りにシーズン１６２試合、１０月には３年連続のワールドシリーズ（ＷＳ）優勝に向けた総仕上げの戦いを控える。大谷は「毎年、終わったことは終わったこと」と頭は完全に今年の１年間に切り替えている一方、昨年のＷＳで惜敗しながらも奮闘したブ