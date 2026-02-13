フィギュアスケート男子、チャ・ジュンファンの得点で激論ミラノ・コルティナ五輪で10日（日本時間11日）に行われたフィギュアスケートの男子ショートプログラムで、韓国のチャ・ジュンファンの得点が低すぎるのではないかという声が上がっている。X上にも韓国語で怒りの声が並んだ。チャ・ジュンファンは技術点50.08、演技構成点（PCS）42.64の合計92.72点で6位発進。今シーズンのショートプログラム自己最高得点だが、首位の