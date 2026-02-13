ミラノ・コルティナ五輪で10日（日本時間11日）に行われたフィギュアスケートの男子ショートプログラムで、韓国のチャ・ジュンファンの得点が低すぎるのではないかという声が上がっている。X上にも韓国語で怒りの声が並んだ。

チャ・ジュンファンは技術点50.08、演技構成点（PCS）42.64の合計92.72点で6位発進。今シーズンのショートプログラム自己最高得点だが、首位のイリヤ・マリニン（米国）の108.16点や、2位の鍵山優真（日本）の103.07点に後れを取っている。X上の韓国ファンからは、採点に怒りや困惑の声が相次いだ。

「理不尽な低評価を乗り越えてクリーンな演技を見せてくれたジュンファンを愛でるだけだよ…」

「あんなに興奮して神がかった演技なのに、レベルが不当評価で点数も不当評価で…」

「嵐のような感動に備えてたのに…何この点数」

「スコアを見て呆然として眠気もすっかり飛び、朝から仕事に手が付かないよ。ハハハ…」

「これがどうして92点なんだよ？ ジュンファンの表情が見えないの？ クリーンだったし、速報値で98出してたんだから、少なくとも95点は出さなきゃ」

韓国紙「中央日報」は、チャ・ジュンファンがフリーに備えた公式練習後の取材コメントを紹介。「点数を確認した時に、予想より低く悔しさがあった」「技術点が低かったのであれば受け入れられただろうが、構成点が低く出た部分が特に残念だった」と口にしたという。フリーは13日（日本時間14日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）