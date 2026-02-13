元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏が１３日、所属事務所「ＭＭｓｕｎ」の公式サイトで約３０年にわたり出演していた日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」（日曜・後７時）の降板を表明した。「私自身そしてＴＯＫＩＯというグループは、鉄腕ＤＡＳＨに育てていただいたといっても過言ではなく」と番組への愛着や日本テレビへの感謝を強調。「日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここ