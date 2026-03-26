福島県は25日、公式サイトを更新。「TOKIO課」の名称を変更する方針を明らかにした。元TOKIOの城島茂（55）と松岡昌宏（49）からは「今後も引き続き、福島県の復興に協力したい」との意向が示されたことも伝えた。【全身ショット】「お疲れっす！」笑顔で会場入りする松岡昌宏サイトでは「城島茂さん、松岡昌宏さんとの連携について」と題したお知らせを掲載。「令和7年6月25日付で『TOKIO解散後も変わらず福島県を応援してい