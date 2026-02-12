「ミスタードーナツ」は、創業55周年を記念し「ショコラフレンチシリーズ」を、2月18日（水）から、全国の店舗で発売する。【写真】思い出の味が再び登場！「ショコラフレンチシリーズ」全3種詳細■ショコラフレンチ生地が再び今回登場する「ショコラフレンチシリーズ」は、1983年の初登場以降、2013年まで不定期に期間限定で販売されていた商品。ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特長のドーナツが12年