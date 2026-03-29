イングランド代表が発表したイングランド代表は3月29日、ウェンブリースタジアムで行われる同31日の日本代表戦チケットが完売したと発表した。約9万人収容の会場が満員になる予定。森保ジャパンにとっては、超アウェーでFIFAランク4位の強豪に臨むことになる。舞台は整った。日本は前日28日に行われたスコットランド戦で1-0の勝利。前半は若手をテストし、後半から“主力組”が新オプションの「3-1-4-2」システムにトライしてM