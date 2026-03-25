元外交官としてのキャリアを期待されながら皇室に入った雅子さま。しかし、入内後に突きつけられたのは「跡継ぎ」という過酷な使命だった。『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つの家族はなぜ衝突したのか』（大木賢一著）では、現天皇陛下が皇太子だった当時に一家が直面した深刻な苦悩について、皇室記者として取材を続けてきた著者が伝えている。今回は本書から一部抜粋し、当時、皇太子妃だった雅子さまが出産圧力の中で