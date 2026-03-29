東京女子プロレス２９日の両国国技館大会で、プロレスデビューした声優・歌手の上坂すみれ（３４）がアイアンマンヘビーメタル級王座奪取に成功した。上坂は１０日に東京女子・甲田哲也代表を新宿高島屋前で襲撃。タイガー・ジェット・シンよろしくサーベルでぶん殴りながら、同王座をかけた時間差入場バトルロイヤル戦への参戦を要求し、この日のデビューとなった。試合は、王者の?アントン?ことアントーニオ本多が入場前に